Первые результаты выборов в Грузии
В Грузии завершилось голосование на местных выборах – избирательные участки закрылись в 20:00. До обнародования официальных результатов в стране будет царить настоящая интрига, ведь сейчас экзитполы показывают разные результаты.
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Данные опроса телекомпании "Имеди":
- "Грузинская мечта" – 47,6% голосов;
- "Единое национальное движение" – 27,1%;
- "За Грузию" – 6,8%;
- "Лело" – 2,8%;
- "Гирчи – больше свободы" – 2,8%;
- "Европейская Грузия" – 2,6%;
- Лейбористская партия – 1,8%;
- "Альянс патриотов" – 1,6%;
- "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" – 1,3%;
- "Граждане" – 1%.
В то же время, согласно опросам, проведенным по заказу оппозиционных "Формулы" и "Мтавари", оппозиция в сумме получила больше, чем правящая партия.
Екзитпол от "Мтавари":
"Грузинская мечта" – 38,6% голосов;
"Единое национальное движение" – 33%;
"За Грузию" – 7,6%;
"Гирчи – больше свободы" – 4,8%;
"Лело" – 4%;
"Для народа" – 2%;
"Гирчи" – 1,6%;
"Граждане" – 1,1%;
"Европейская Грузия" – 1%.
Так, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поздравил общественность с тем, что "Грузинская мечта" побеждает на восьмых подряд выборах.
Для нас большая честь победить восьмой раз. Еще раз поздравляю каждого члена "Грузинской мечты" с этой великой победой,
– заявил премьер.
В то же время глава "Единого национального движения", основанного Михеилом Саакашвили, Ника Мелия наоборот, считает, что партия власти проиграла оппозиции, а на выборах мэра Тбилиси будет второй тур.
"Мы сегодня можем сказать, что "Грузинская мечта" проиграла в столице. Проиграла в политическом центре. Сакребуло будет укомплектован оппозиционными партиями", – подчеркнул Мелия.
То есть оппозиционные партии планируют сформировать коалицию. Кроме того, политик добавил, что следует защищать каждый голос, чтобы избежать манипуляций.