О планах по вступлению в ЕС на 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.

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Намерение Грузии по вступлению в ЕС

Мы подготовили всеобъемлющий план действий, в котором есть много инициатив и реформ, которые приведут к представлению нашей заявки на членство в ЕС в 2024 году,

– отметил премьер.

Он отметил, что страна не успокоится, пока не станет членами ЕС и НАТО.

Гарибашвили объяснил, что это означает, что Грузия продолжит проводить реформы, модернизировать страну, каждый аспект демократии и экономики, чтобы соответствовать самым высоким глобальным стандартам.

Политик добавил, что большинство населения страны решительно поддерживает именно такой вектор развития.

Препятствия со стороны России

В то же время премьер обратил внимание, что Россия пытается препятствовать реализации таких намерений Грузии.

Россия не только оккупировала 20% территории страны, но и пытается подорвать наше законное стремление приобщиться к европейской и евроатлантической семье,

– заявил он.

Гарибашвили призвал ООН "положить конец незаконной оккупации суверенных грузинских земель Россией". Ведь в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе гуманитарный кризис, отвечать за который должно государство-оккупант.

Обратите внимание! Ранее Украина и Грузия обсудили, как ускорить вступление стран в НАТО и ЕС. Киев и Тбилиси договорились координировать совместные действия.