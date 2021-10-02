У Грузії поранили активіста
Інцидент трапився 2 жовтня на 52-й виборчій дільниці в селі Даштапа Марнеульського району. Активіста Ейваза Мамедова поранили холодною зброєю.
До теми Екзитполи різняться: перемогу на місцевих виборах у Грузії святкує і опозиція, і панівна партія
Пресслужба Лейбористської партії підтвердила напад. У нападі вони звинувачують активіста "Грузинської мрії".
Постраждалого Мамедова госпіталізували в одну з клінік Марнеулі. Його родичі повідомили, що поранення виявилось серйозним.
Правоохоронці працюють на місці подій. Наразі причину інциденту не повідомили.
Вибори у Грузії: головне
- У Грузії 2 жовтня провели місцеві вибори. Екзитполи відрізняються, тому перемогу святкують як прихильники панівної "Грузинської мрії", так і опозиціонери.
- Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі вже привітав громадськість із тим, що "Грузинська мрія" перемогла 8 раз.
- Згідно з екзитполами компаній "Імеді" та "Мтавари", лідирують "Грузинська мрія" та "Єдиний національний рух", однак з різними показниками.