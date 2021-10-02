У Грузії поранили активіста

Інцидент трапився 2 жовтня на 52-й виборчій дільниці в селі Даштапа Марнеульського району. Активіста Ейваза Мамедова поранили холодною зброєю.

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Пресслужба Лейбористської партії підтвердила напад. У нападі вони звинувачують активіста "Грузинської мрії".

Постраждалого Мамедова госпіталізували в одну з клінік Марнеулі. Його родичі повідомили, що поранення виявилось серйозним.

Правоохоронці працюють на місці подій. Наразі причину інциденту не повідомили.

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