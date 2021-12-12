Призывы выходить на протест были моментом, когда ты становился участником чего-то большого и глобального. Об этом говорит один из лидеров студенческого протеста на Евромайдане, заведующий Литературно-мемориального дома-музея Тараса Шевченко Мирон Гордийчук.

Кстати Взрослые были недовольны тем, что мы делаем, – Гордийчук о студенческих колоннах и Майдане

Я скажу честно, что есть миф, что избили детей, но там не только дети, то есть, студенты были. Были разные люди, которые в ту ночь ночевали, но почему применили неоправданную силу – я не понимаю,

– подчеркнул Гордийчук.

Списки пропавших без вести

Мужчина рассказал, что 30 ноября были списки "пропавших без вести" студентов. Там было указано около 20 человек. Среди них был и Гордийчук. Ему звонили родственники и спрашивали, все ли в порядке.

Читайте скоро! Полное интервью с Мироном Гордийчуком читайте на сайте 24 Канала 12 декабря.

Разгон Майдана: что известно

Революция Достоинства началась 21 ноября 2013 года как мирный протест.

Однако "Беркут" жестоко разогнал участников акции. Тогда на Майдане было приблизительно 400 протестующих, преимущественно студенты.

В результате действий "беркутовцев" пострадали по меньшей мере 79 человек. Акция получила широкую огласку и осуждение со стороны большой части общества.

События того дня стали переломным моментом в Революции Достоинства.

Как происходил разгон Майдана в 2013 году: смотрите видео: