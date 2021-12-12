Заклики виходити на протест були моментом, коли ти ставав учасником чогось великого та глобального. Про це говорить один з лідерів студентського протесту на Євромайдані, завідувач Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка Мирон Гордійчук.

До речі Дорослі були незадоволені тим, що ми робимо, – Гордійчук про студентські колони й Майдан

Я скажу чесно, що є міф, що побили дітей, але там не тільки діти, тобто, студенти були. Були різні люди, які в ту ніч ночували, але чому застосували невиправдану силу – я не розумію,

– наголосив Гордійчук.

Списки зниклих безвісти

Чоловік розповів, що 30 листопада були списки "зниклих безвісти" студентів. Там було зазначено близько 20 людей. Серед них був і Гордійчук. Йому телефонували родичі й питали, чи все гаразд.

Читайте незабаром! Повне інтерв'ю з Мироном Гордійчуком читайте на сайті 24 каналу 12 грудня.

Розгін Майдану: що відомо

Революція Гідності почалася 21 листопада 2013 року як мирний протест.

Однак "Беркут" жорстоко розігнав учасників акції. Тоді на Майдані було приблизно 400 протестувальників, переважно студенти.

Внаслідок дій "беркутівців" постраждали щонайменше 79 людей. Акція набула широкого розголосу й осуду зі сторони великої частини суспільства.

Події того дня стали переломним моментом у Революції Гідності.

Як відбувався розгін Майдану у 2013 році: дивіться відео: