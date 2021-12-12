Заклики виходити на протест були моментом, коли ти ставав учасником чогось великого та глобального. Про це говорить один з лідерів студентського протесту на Євромайдані, завідувач Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка Мирон Гордійчук.
До речі Дорослі були незадоволені тим, що ми робимо, – Гордійчук про студентські колони й Майдан
Я скажу чесно, що є міф, що побили дітей, але там не тільки діти, тобто, студенти були. Були різні люди, які в ту ніч ночували, але чому застосували невиправдану силу – я не розумію,
– наголосив Гордійчук.
Списки зниклих безвісти
Чоловік розповів, що 30 листопада були списки "зниклих безвісти" студентів. Там було зазначено близько 20 людей. Серед них був і Гордійчук. Йому телефонували родичі й питали, чи все гаразд.
Розгін Майдану: що відомо
- Революція Гідності почалася 21 листопада 2013 року як мирний протест.
- Однак "Беркут" жорстоко розігнав учасників акції. Тоді на Майдані було приблизно 400 протестувальників, переважно студенти.
- Внаслідок дій "беркутівців" постраждали щонайменше 79 людей. Акція набула широкого розголосу й осуду зі сторони великої частини суспільства.
- Події того дня стали переломним моментом у Революції Гідності.
Як відбувався розгін Майдану у 2013 році: дивіться відео: