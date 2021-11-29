Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире 24 канала. По его словам, украинской стороне пришлось отвечать на их неприятные вопросы и выслушать "много горькой жалости".

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Арестович отметил, что государство было вынуждено на такое реагировать, ведь это событие получило широкую международную огласку не только в твиттере, где журналисты с мировым именем осудили такой поступок.

В частности, в свою пользу это использовала и Россия. Как отметил Арестович, ответный поступок остается "на совести и морали журналиста Бутусова".

Вопрос в том, что это не только россияне, ведь очень много критических замечаний и удивления от международных партнеров Украины,

– подчеркнул представитель украинской делегации в ТКГ.

Арестович также добавил, что государство теперь будет принимать меры, которые будут демонстрировать, что Вооруженные силы Украины контролируются.

Обратите внимание! По словам Юрия Бутусова, видео стрельбы из гаубицы было снято очень давно во время тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

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Арестович прокомментировал стрельбу Бутусова из гаубицы: смотрите видео

Что этому предшествовало