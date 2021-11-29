Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире 24 канала. По его словам, украинской стороне пришлось отвечать на их неприятные вопросы и выслушать "много горькой жалости".
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Арестович отметил, что государство было вынуждено на такое реагировать, ведь это событие получило широкую международную огласку не только в твиттере, где журналисты с мировым именем осудили такой поступок.
В частности, в свою пользу это использовала и Россия. Как отметил Арестович, ответный поступок остается "на совести и морали журналиста Бутусова".
Вопрос в том, что это не только россияне, ведь очень много критических замечаний и удивления от международных партнеров Украины,
– подчеркнул представитель украинской делегации в ТКГ.
Арестович также добавил, что государство теперь будет принимать меры, которые будут демонстрировать, что Вооруженные силы Украины контролируются.
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Арестович прокомментировал стрельбу Бутусова из гаубицы: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Журналист Юрий Бутусов 28 ноября обнародовал в фейсбуке видео, где он стреляет из гаубицы Д-20 калибром 152 миллиметра.
- Государственное бюро расследований проверит, законны ли действия Юрия Бутусова.
- Следует отметить, что согласно минским договоренностям средства поражения калибром более 100 миллиметров должны быть отведены от линии столкновения на определенное расстояние.