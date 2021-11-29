Про це розповів речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі 24 каналу. За його словами, українській стороні довелося відповідати на їхні неприємні запитання та вислухати "багато гіркого жалю".

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Арестович зауважив, що держава була змушена на таке реагувати, адже ця подія набула широкого міжнародного розголосу не лише у твітері, де журналісти зі світовим ім'ям засудили такий вчинок.

Зокрема, на свою користь це використала й Росія. Як зазначив Арестович, відповідний вчинок залишається "на совісті й моралі журналіста Бутусова".

Питання в тому, що це не лише росіяни, адже є дуже багато критичних зауважень й подиву від міжнародних партнерів України,

– наголосив речник української делегації у ТКГ.

Арестович також додав, що держава тепер вживатиме заходів, які демонструватимуть, що Збройні сили України є контрольованими.

Зверніть увагу! За словами Юрія Бутусова, відео стрільби з гаубиці було знято дуже давно під час тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

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