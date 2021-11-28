Це озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Натомість сам Бутусов заявив, що "відео знято дуже давно".
До теми У штабі ООС наголосили, що не застосовують заборонене озброєння
Держбюро розслідуван перевірить дії Бутусова
Слідчі ДБР вивчають відео, викладене журналістом Юрієм Бутусовим на його сторінці у фейсбуці, в межах розпочатого кримінального провадження,
– розповіли в ДБР.
У відомстві пояснили, що перевірять обставини публікації та запису відео пострілу з гармати.
Зокрема їх перевірятимуть за статтями про:
- порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення;
- а також щодо планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни.
Ба більше, перевірять ймовірні посадові порушення осіб, які допустили цивільну особу до озброєння.
У ДБР пояснили, – за попередніми висновками, подія відбулась за межами Операції об'єднаних сил.
Та суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки. Закликаємо усіх громадян України при публікації будь-яких матеріалів враховувати можливі негативні наслідки для інформбезпеки держави,
– заявили у відомстві.
У ТКГ засудили публікацію Бутусова
Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що на тлі високої ймовірності ескалації "Росія шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів".
Українська делегація категорично засуджує публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України,
– заявили у ТКГ.
У відомстві пояснили, що:
- сам факт стрільби з бойової гармати цивільною особою, дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили;
- в умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах;
- це підвищує небезпеку провокацій з боку російсько-окупаційних військ.
Там наголосили, що Україна не порушує мінські домовленості та не гатить з гармат калібру понад 100 міліметрів. Ба більше, відкриває вогонь тільки у відповідь, коли дії Росії створюють загрозу для життя і здоров'я бійців Збройних сил та цивільних осіб.
Бутусов відповів на заяву ДБР
На заяву ДБР майже одразу відреагував Бутусов у фейсбуці.
Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв'язав війну!
– написав Бутусов.
Він зазначив, що це "помста за пресконференцію". На думку журналіста, його відео для Офісу Президента стало можливістю "покарати його за запитання про Татарова і Демченка".
Коротко про відео, опубліковане Бутусовим та реакція від ООС
- 28 листопада 2021 року, у день пам'яті жертв Гоголодомору, журналіст Юрій Бутусов виклав в фейсбуці відео, де він ймовірно стріляє з гаубиці Д-20 калібром 152 міліметри.
- Там він сказав, що це нібито "по окупантах вогонь". Згодом пояснив, що "відео було знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України".
- У штабі Операції Об'єднаних сил пояснили, що українські військові на Донбасі не використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння. Там заявили, що опублікували допис "на випередження" можливих звинувачень на адресу ООС.