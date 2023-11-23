Зеленский о санкциях

Украинский лидер подчеркнул, что в течение дня есть ряд новых санкционных решений. Речь идет о двух пакетах санкций. Зеленский пояснил, что Украина синхронизируется с партнерами в отношении тех людей, которые либо прямо работают на российскую агрессию, либо помогают стране-террористу. Кроме того, под санкции попали российские субъекты, относящиеся к критической инфраструктуре врага.

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Зеленский подчеркнул, что подписал указы относительно санкций в отношении более 300 юридических и почти 150 физических лиц государства-террориста. Кроме того, президент добавил, что санкции продолжатся.

Президент заслушал важные доклады

Украинский лидер рассказал, что заслушал ряд важных докладов. В частности, говорится о ликвидации последствий российских террористических ударов в разных регионах. Над этим работают тысячи людей в разных областях.

Я благодарю каждого и каждую, кто оказывает украинцам медицинскую помощь, кто работает на тушении пожаров после обстрелов. Я благодарю всех, кто возвращает электричество и водоснабжение, кто обезвреживает неразорвавшиеся снаряды и разминирует территорию. Все это – особая смелость и преданность делу, и я благодарю за это,

– отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что особо хочет отметить работников ГСЧС Украины в Никополе. Российские оккупанты фактически каждый день наносят удары по городу. И каждый день есть люди, которые спасают там жизнь. Зеленский назвал их имена.

"Был сегодня и доклад руководителя СБУ – есть новые результаты в противодействии вражеским операциям и коллаборантам. Важные результаты, спасибо за них", – заявил Зеленский.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Украинский лидер о ситуации на фронте

Также Зеленский рассказал, что был на связи с командующими. Максимум внимания уделяют Донецким направлениям. В частности, Авдеевскому.