Шмыгаль выразил свой оптимизм относительно Трампа на Международном экономическом форуме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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В чем оптимизм Шмыгаля относительно Трампа

Сегодня ночью состоялся первый после избрания Трампа его разговор с Зеленским. По словам Дениса Шмыгаля, между президентами Украины и США неплохие отношения, подход к Трампу можно найти.

Есть осторожный оптимизм, у президентов хороший контакт, но должны работать,

– говорит он.

Зеленский назвал свой разговор с Трампом "чрезвычайно позитивной".

Премьер-министр также отметил, что, так или иначе, обе партии США в парламенте – демократическая и республиканская – сохраняют свою поддержку Украины.

Напомним, Зеленский пообщался по телефону с 47 президентом США. Он сообщил, что с Трампом он договорился поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество. Разговор, по его словам, был "замечательный".