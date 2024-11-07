Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виктора Орбана в сети Х. Ранее венгерский премьер также поздравил Трампа с победой на выборах, которую назвал "крупнейшим камбэком в политической истории".

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Орбан провел телефонный разговор с Трампом

Орбан сообщил, что 7 ноября провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом. Судя по его сообщению, именно республиканец позвонил венгерскому премьеру из своего имения во Флориде.

Звонок из Мар-а-Лаго. Только что имел первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!

– написал Орбан.

Никаких деталей венгерский премьер о разговоре с Трампом раскрывать не стал.

Ранее Орбан также призвал Европу изменить подход к поддержке Украины после победы республиканцев и Дональда Трампа в США. В частности, венгерский премьер призвал европейских лидеров обсудить новую стратегию на саммите в Будапеште, ведь, по его мнению, смена власти в Америке ставит под вопрос способность Европы самостоятельно поддерживать Украину как в военном, так и в финансовом плане.

Кроме того, стоит заметить, что Орбан неоднократно высказывал схожие с Трампом нарративы о войне в Украине. Кроме того, этого года венгерский премьер по меньшей мере дважды ездил в имение республиканца во Флориде. Во второй раз Орбан встречался с Трампом в 11 июля. Как писали в СМИ, главной темой переговоров было окончание войны в Украине.