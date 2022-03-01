1 марта в Житомирской ОГА собрали ежедневный брифинг, чтобы сообщить о ситуации на Житомирщине. В брифинге принимали участие председатель ОГА Виталий Бунечко, городской глава Сергей Сухомлина и исполняющий обязанности начальника полиции Олег Трачук.

В результате обстрела оккупантами Городокской общины 28 февраля есть погибшие и раненые. В частности, днем того же дня был обстрел – попало в элеватор в Квитневой общине.

Разрушают нашу экономику, но мы ее восстановим. Уверены, что мы победим,

– с уверенностью подчеркнул председатель ОГА Виталий Бунечко.

Олег Трачук предостерег общественность не верить фейкам, так как враг пытается на нас давить психологически и постоянно прессингует ложными фактами и манипуляциями.

Прошу сохранять спокойствие и уверяю вас, что на территории области и непосредственно в Житомире ситуация контролируемая,

– добавил он.

Городской глава Житомира заверил, что они продолжают строить защитные сооружения внутри и вокруг Житомира.

В общественном сообщают, что обучение по бросанию коктейлей Молотова перенесли на 13.00. Ранее Сергей Сухомлина обратился к жителям Житомира с просьбой: не нужно сегодня всем приходить, мы хотим, в первую очередь, провести учения для территориальной обороны.

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