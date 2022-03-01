1 березня у Житомирській ОДА зібрали щоденний брифінг, щоб повідомити про ситуацію на Житомирщині. У брифінгу брали участь голова ОДА Віталій Бунечко, міський голова Сергій Сухомлина та виконуючий обов'язків начальника поліції Олег Трачук.

Внаслідок обстрілу окупантами Городоцької громади 28 лютого є загиблі та поранені. Зокрема, вдень того ж дня був обстріл – попало в елеватор у Квітневій громаді.

Руйнують нашу економіку, але ми її відновимо. Впевнені, що ми переможемо,

– з впевненістю підкреслив голова ОДА Віталій Бунечко.

Олег Трачук застеріг громаду не вірити фейкам, оскільки ворог намагається на нас тиснути психологічно та постійно пресингує неправдивими фактами та маніпуляціями.

Прошу зберігати спокій і запевняю вас, що на території області і безпосередньо у Житомирі ситуація контрольована,

– додав він.

Міський голова Житомира запевни, що вони продовжують будувати захисні споруди всередині та навколо Житомира.

В суспільному повідомляють, що навчання з кидання коктейлів Молотова перенесли на 13.00. Раніше Сергій Сухомлина звернувся до житомирян з проханням: не потрібно сьогодні всім приходити, ми хочемо, в першу чергу, провести навчання для територіальної оборони.

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