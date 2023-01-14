Оккупанты попали в 5 областях, поэтому существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме.
Кстати говоря Первая массированная ракетная атака в 2023: что происходило 14 января
Где были попадания
- в Киевской,
- Ивано-Франковской,
- Винницкой,
- Львовской,
- в Харьковской областях.
Из-за попадания сложная ситуация сейчас в Харьковской и Львовской областях. В результате атаки частично отсутствует электроснабжение. Над его восстановлением уже работают ремонтные бригады.
Следующие дни будут тяжелыми
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за обстрелов в большинстве регионов ввели аварийные отключения. Он предупредил, что следующие дни будут тяжелыми.
Враг обстрелял 2 ТЭС ДТЭК, которые уже неоднократно терпели вражеские удары. Одна из них приостановила производство электроэнергии.
К счастью, никто не пострадал, но было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали ликвидировать последствия.
Что известно о ракетной атаке
- 14 января россияне совершили около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные.
- Помимо объектов энергетики, попали в многоэтажку в Днепре. Ранены 60 человек, еще 5 погибли. Разбор завалов продолжается.