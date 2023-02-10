На месте происшествия работают все соответствующие службы. Из-за удара возможны перебои со светом в области. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
Важно Россия выпустила по Украине 71 ракету: сколько сбила ПВО
Последствия обстрелов Львовщины
Максим Козицкий рассказал, что в настоящее время специалисты изучают масштабы повреждения энергетического объекта российской ракетой. Из-за удара в области возможны перебои с электроснабжением.
Кроме того, в Золочевском районе ракета упала в 4 метрах от автобусной остановки и не взорвалась. Сейчас пиротехники занимаются вопросом ликвидации ракеты. В ОВА просят водителей обходить этот участок.
Еще одна ракета упала вблизи санатория во Львовском районе. Взрывная волна выбила окна в здании. Однако по предварительным данным, жертв или пострадавших в области, к счастью, нет.
Сколько ракет сбили силы ПВО
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что воины Воздушного командования "Запад" успешно сбили 12 ракет, однако 9 из них – над Львовщиной.
Руководитель военной администрации области выразил благодарность нашим воинам, защищающим Украину на всех фронтах.
Максим Козицкий о ситуации во Львовской области: смотрите видео
Главное о российских атаках ночью и утром
- Вечером 9 февраля и ночью 10 февраля российские оккупанты решили атаковать южные и центральные регионы дронами-камикадзе. 5 беспилотников успешно уничтожили силы ПВО. К сожалению есть 2 попадания дронами – в Хмельницкой и Днепропетровщине.
- Около четырех часов почти во всех регионах, кроме Запада и Одесской области прозвучали сирены. Южные регионы оказались под ударами ракет "Калибр". Силы ПВО успешно сбили пять таких ракет.
- В то же время по Запорожью россияне нанесли самую массированную с начала войны атаку – по городу ударили около 17 ракет С-300. Также россияне массированно обстреливали Харьков – в городе зафиксировано около 10 ударов. Также были попадания в области. Суммарно по двум областям запустили около 35 ракет.
- Славянск, Константиновка, Курахово и еще ряд населенных пунктов Донбасса также были под вражескими обстрелами. Пострадали жилые дома.
- Утром враг начал массированную атаку ракету, запустив 71 ракету по Украине. Силам ПВО удалось уничтожить 61 крылатую ракету. Однако из-за попадания снова есть проблемы в энергетической системе и перебои со светом.
- Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии. В Кишиневе подтвердили этот факт и вызвали российского посла, но румынская сторона говорит, что ракет над ее территорией не было.