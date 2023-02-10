На місці події працюють усі відповідні служби. Через удар можливі перебої зі світлом в області. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

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Наслідки обстрілів Львівщини

Максим Козицький розповів, що зараз фахівці вивчають масштаби пошкодження енергетичного об'єкту російською ракетою. Через удар в області можливі перебої з електропостачанням.

Крім того, у Золочівському районі ракета впала за 4 метри від автобусної зупинки й не вибухнула. зараз піротехніки займаються питанням ліквідації ракети. В ОВА просять водіїв оминати цю ділянку.

Ще одна ракета впала поблизу санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля вибила вікна у будівлі. Однак за попередніми даними, жертв чи постраждалих в області, на щастя, немає.

Скільки ракет збили сили ППО

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що воїни Повітряного командування "Захід" успішно збили 12 ракет, однак 9 з них – над Львівщиною.

Керівник військової адміністрації області висловив подяку нашим воїнам, які боронять Україну на всіх фронтах.

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