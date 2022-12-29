Во время массированного ракетного удара враг атакует не только крылатыми ракетами из авиации и акватории Черного моря. Он еще выпускает ракеты типа С-300 по Харьковщине. В областном центре зафиксировали прилеты.
Важно Массированная ракетная атака 29 декабря: что происходит в городах
Что известно о взрывах в Харькове
Мэр Харькова сообщил, что утром 29 декабря в городе прогремела серия взрывов.
Предварительно – прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие, информация пока уточняется,
– отметил Игорь Терехов.
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