Під час масованого ракетного удару ворог атакує не лише крилатими ракетами з авіації та акваторії Чорного моря. Він ще й випускає ракети типу С-300 по Харківщині. В обласному центрі зафіксували прильоти.
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Що відомо про вибухи в Харкові
Мер Харкова повідомив, що вранці 29 грудня у місті прогриміла серія вибухів.
Попередньо – прильоти до Слобідського району. За якими об'єктами били та чи є постраждалі, – інформація поки що уточнюється,
– зазначив Ігор Терехов.
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