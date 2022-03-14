О прогрессе в готовности государства-агрессора к диалогу в интервью Fox News рассказала первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Читайте также Убийство Путина не сработает, такие операции никогда не работают, – СМИ

Есть признаки того, что Россия готова к реальным переговорам

Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам,

– заявила Шерман.

Она считает, что этому способствовало давление Запада на Россию. Кроме того, представитель Госдепа добавила, что США сейчас "должны помогать украинцам всеми возможными способами".

Заметим, что санкции и помощь Запада, в том числе и США, – лишь часть дела. Ведь на готовность режима Владимира Путина идти на конструктивные переговоры влияет еще и разгром его армии украинскими защитниками. Хочет адекватное восприятие действительности и желание российского президента говорить – все еще под вопросом.

Переговоры с Россией продолжаются

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Рабочие группы работают постоянно.

Государство-агрессор на переговорах уже ведет себя не ультимативно. В то же время Украина не намерена поступаться никакими своими позициями.

К теме – "Слушают наши предложения", – Подоляк о переговорах с Россией: смотрите видео