Издание Politico отмечает, что есть минимум 2 аргумента, почему убийство Путина не сработает. Один из них – неясность в преемнике.

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Не факт, что другой российский лидер захочет договариваться о выводе войск из Украины. Никто из надеющихся получить власть в Москве никогда не согласится на вступление Украины в НАТО или присутствие западных войск на украинской территории. Любой российский президент, согласившийся на такое, столкнется с обвинениями, что он ставит свою страну под смертельную опасность. И его быстро устранят,

– пишет издание.

Следующей причиной, почему не следует убивать Путина, называют предыдущий опыт США в таких делах. При этом приводят примеры, когда промахнулись разные президенты.

"Американцы нетерпеливы, мы хотим быстрых решений, даже когда проблемы сложные. Поэтому убийство иностранного лидера кажется хорошим способом закончить войну. Но каждый раз, когда мы пробовали это, то терпели неудачу независимо от того, падала цель или нет. Отвергая мораль и законность, это просто не работает", – объясняет издание.

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