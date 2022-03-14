Видання Politico зазначає, що є мінімум 2 аргументи, чому вбивство Путіна не спрацює. Один із них – неясність у наступнику.

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Не факт, що інший російський лідер захоче домовлятися про виведення військ з України. Ніхто з тих, хто сподівається отримати владу в Москві, ніколи не погодиться на вступ України в НАТО чи присутність західних військ на українській території. Будь-який російський президент, який погодиться на таке, зіштовхнеться зі звинуваченнями, що він ставить свою країну під смертельну небезпеку. І його швидко усунуть,

– пише видання.

Наступною причиною, чому не слід вбивати Путіна називають попередній досвід США в таких справах. При цьому наводять приклади, коли схибили різні президенти.

"Американці нетерплячі, ми хочемо швидких рішень, навіть коли проблеми складні. Через це вбивство іноземного лідера здається хорошим способом закінчити війну. Але кожного разу, коли ми пробували це, то зазнавали невдачі незалежно від того, падала ціль чи ні. Відкидаючи мораль і законність, це просто не працює", – пояснює видання.

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