Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он напомнил, что по состоянию на сейчас украинские военные сбили уже 7 самолетов России и будут продолжать это делать.

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С чем есть проблема

"Сейчас наиболее проблемная ситуация, которая беспокоит граждан – это так называемое крымское направление. Они (русская армия – 24 канал) вышли из перешейка и развернулись частично на Херсон, частично в сторону Мелитополя. Сейчас не продвигаются активно, а формируют боевые порядки, колонны и пытаются идти дальше", – отметил Арестович.

Как заверил советник, на обоих направлениях есть Вооруженные Силы Украины. Они будут держать оборону и оказывать сопротивление.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Арестович рассказал о проблемном направлении: смотрите видео​