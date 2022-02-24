Про це в ефірі 24 каналу заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що ситуація проблематична, але контрольована.

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З чим є проблема

"Зараз найбільш проблемна ситуація, яка непокоїть громадян – це так званий Кримський напрямок. Вони (російська армія – 24 канал) вийшли з перешийка й розвернулися частково на Херсон, частково в бік Мелітополя. Зараз не просуваються активно, а формують бойові порядки, колони й намагаються йти далі", – заявив Арестович.

Як запевнив радник, на обох напрямках є Збройні сили України. Вони триматимуть оборону і чинитимуть опір.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Арестович розповів про проблемний напрямок: дивіться відео