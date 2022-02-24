Нахабних російських окупантів вдалось взяти у полон військовим 93 ОМБ ЗСУ. Вони з 91701 Ямпольського мотострілкового полку.

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Путіну для Гааги,

– кажуть наші військові.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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