Нахабних російських окупантів вдалось взяти у полон військовим 93 ОМБ ЗСУ. Вони з 91701 Ямпольського мотострілкового полку.

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Путіну для Гааги,
– кажуть наші військові.