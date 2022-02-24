Нахабних російських окупантів вдалось взяти у полон військовим 93 ОМБ ЗСУ. Вони з 91701 Ямпольського мотострілкового полку.
До теми Горить аеродром: росіяни обстріляли Гостомель
Путіну для Гааги,
– кажуть наші військові.
Українські військові взяли в полон російських окупантів. Відомо звідки вони.
Джерело:Центр стратегічних комунікацій
Нахабних російських окупантів вдалось взяти у полон військовим 93 ОМБ ЗСУ. Вони з 91701 Ямпольського мотострілкового полку.
До теми Горить аеродром: росіяни обстріляли Гостомель
Путіну для Гааги,
– кажуть наші військові.