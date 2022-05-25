Это может произойти очень скоро. Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказала народная депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко.
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Так, на прошлой неделе на заседании комитета должен присутствовать руководитель таможни, однако он не явился – отбыл в командировку. Вместо него выступали его заместители.
Идут разговоры о том что в ближайшее время нас ожидает новый руководитель таможни,
– сказала Васильченко.
Главная проблема таможни
Она также добавила, что когда в Украину приезжают представители из-за границы, то, прежде всего, они встречаются с представителями таможни.
"Очень хочется, чтобы они были "лицом" государства. Но здесь действительно много комплексных вопросов. Нельзя говорить, что все таможенники или все налоговики – плохие. Я точно знаю, что есть много людей и рядовых работников таможни, которые ответственны и заботятся о своей работе", – добавила нардеп.
Вместе с тем по ее словам, есть огромная проблема с финансированием этой службы. Поэтому, прежде всего, нужно обеспечить их нормальными заработными платами, а потом уже эффективно контролировать, чтобы ни в коем случае не было коррупции.
"Однако по состоянию на сегодняшний день, когда отменены почти все таможенные, акцизные или налоговые платежи, в связи с полномасштабной войной, мы понимаем, что моменты коррупционных рисков снижены", – добавила она.
Что известно о действующем руководителе таможни
- Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы на Вячеслава Демченко 5 ноября 2021 года.
- Так, тогда правительство уволило с должности главы Гостаможслужбы Павла Рябикина, которого 4 ноября 2021 года Рада назначила на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
- Ранее Демченко занимал должность начальника разведки Государственной пограничной службы.
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