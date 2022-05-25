Это может произойти очень скоро. Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказала народная депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко.

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Так, на прошлой неделе на заседании комитета должен присутствовать руководитель таможни, однако он не явился – отбыл в командировку. Вместо него выступали его заместители.

Идут разговоры о том что в ближайшее время нас ожидает новый руководитель таможни,

– сказала Васильченко.

Главная проблема таможни

Она также добавила, что когда в Украину приезжают представители из-за границы, то, прежде всего, они встречаются с представителями таможни.

"Очень хочется, чтобы они были "лицом" государства. Но здесь действительно много комплексных вопросов. Нельзя говорить, что все таможенники или все налоговики – плохие. Я точно знаю, что есть много людей и рядовых работников таможни, которые ответственны и заботятся о своей работе", – добавила нардеп.

Вместе с тем по ее словам, есть огромная проблема с финансированием этой службы. Поэтому, прежде всего, нужно обеспечить их нормальными заработными платами, а потом уже эффективно контролировать, чтобы ни в коем случае не было коррупции.

"Однако по состоянию на сегодняшний день, когда отменены почти все таможенные, акцизные или налоговые платежи, в связи с полномасштабной войной, мы понимаем, что моменты коррупционных рисков снижены", – добавила она.

Что известно о действующем руководителе таможни

Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы на Вячеслава Демченко 5 ноября 2021 года.

Так, тогда правительство уволило с должности главы Гостаможслужбы Павла Рябикина, которого 4 ноября 2021 года Рада назначила на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее Демченко занимал должность начальника разведки Государственной пограничной службы.

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