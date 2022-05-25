Це може відбутися вже дуже скоро. Про це 24 каналу ексклюзивно розповіла народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів Галина Васильченко.

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Так, минулого тижня на засіданні комітету мав бути присутній керівник митниці, однак він не з'явився – відбув у відрядження. Замість нього виступали його заступники.

Ідуть розмови про те, що найближчим часом нас очікує новий керівник митниці,

– сказала Васильченко.

Головна проблема митниці

Вона також додала, що коли в Україну приїжджають представники з-за кордону, то насамперед вони зустрічаються з представниками митниці.

"Дуже хочеться, щоб вони були "лицем" держави. Але тут дійсно є багато комплексних питань. Не можна говорити, що всі митники чи усі податківці – погані. Я точно знаю, що є багато людей і рядових працівників митниці, які є відповідальними та дбають про свою роботу", – додала нардепка.

Разом з тим, за її словами, є величезна проблема з фінансуванням цієї служби. Тож насамперед потрібно забезпечити їх нормальними заробітними платами, а тоді вже ефективно контролювати, щоб у жодному випадку не було корупції.

"Однак станом на сьогодні, коли скасовані майже усі митні, акцизні чи податкові платежі, у зв'язку з повномасштабною війною, ми розуміємо, що моменти корупційних ризиків знижені", – додала вона.

Що відомо про чинного керівника митниці

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної митної служби на Вячеслава Демченка 5 листопада 2021 року.

Так, тоді уряд звільнив з посади голови Держмитслужби Павла Рябікіна, якого 4 листопада 2021 року Рада призначила на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше Демченко обіймав посаду начальника розвідки Державної прикордонної служби.

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