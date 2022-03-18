Шмигаль повідомив, що уряд має на меті створити найшвидшу митницю у світі, інформує 24 канал.

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Нові правила для митниці

Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів. За декларативним принципом,

– повідомив глава Кабміну.

За його словами, усі хто бажає залишитися на загальній системі можуть сплачувати лише ПДВ. Оформлення документів має займати не більше 15 хвилин. Водночас ті хто прагне ввозити товари на територію Україна без митного оформлення, зобов'язані попередньо заповнити вантажну митну декларацію.

Шмигаль додав, що уряд уже прийняв відповідну постанову. Крім того, він висловив сподівання, що парламент у найшвидший термін звільнить від мита та ПДВ усі категорії товарів, які зараз прямують в Україну.

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