Так ответил на вопрос об освобождении мэра Мелитополя первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

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По его словам, это может превратиться в определенную "привычку" со стороны оккупантов. Выменивать должностных лиц придется с помощью российских военных, которых регулярно берут в плен.

Существует большой риск, что Россия возьмет за привычку захват в плен членов нашего Правительства, местных мэров и других. Русских военнопленных, которых мы берем в плен, мы рассматриваем, как возможность для проведения обмена,

— заявил Енин.

Он добавил, что правоохранители будут делать все для того, чтобы ни один украинский патриот не находился в российском плену.

Напомним, Владимир Зеленский наградил мэра Мелитополя Ивана Федорова орденом "За мужество" III степени за то, что он отказался сотрудничать с оккупантами, находясь в плену.

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