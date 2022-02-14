Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев. По его мнению, визит Байдена в Украину стал бы сильным сигналом.

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Он подчеркнул, что пока неизвестно, пойдет ли на это Белый дом. У Байдена насыщенный график уже на несколько месяцев вперед.

Учитывая такую достаточно тяжелую ситуацию, думаю, что такая возможность сохраняется,

– отметил Чернев.

Приглашение Байдена в Украину: что известно

Во время часового разговора Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину как можно скорее.

Это могло бы в очередной раз продемонстрировать Кремлю, что Запад – однозначно на стороне Украины.

По слова Зеленского, лидеры стран обсудили также темы безопасности, экономики, имеющиеся риски, санкции и, конечно, российскую агрессию.

В Белом доме заверили, что Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Егор Чернев о вероятном визите Байдена: смотрите видео