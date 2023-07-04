Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал, что у них есть информация о том, что наемники ЧВК "Вагнер" еще полностью с оккупированных украинских территорий враги не вывели. Однако ранее глава разведки Кирилл Буданов уверял, что компания уже не будет воевать в Украине.

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Где находятся наемники из ЧВК "Вагнер"

Сейчас есть информация, что вагнеровцы участия в боевых столкновениях не принимают. С временно оккупированных территорий они полностью не выведены,

– заявил Юсов.

По его словам, пока еще есть база в Луганской области, которую они обустраивали длительное время. Поэтому враги там находятся. Также есть наемники Пригожина и по другим направлениям, однако – в незначительном количестве.

"Но на линии столкновения не участвуют и постепенно выводятся оттуда", – пояснил представитель разведки.

Кто именно не будет воевать в Украине

Андрей Юсов уточнил, что на самом деле в Украине не будет воевать ЧВК "Вагнера" как организованная структура.

То есть силы и средства, командование – ЧВК "Вагнер" участия (на территории Украины – 24 Канал) принимать не будет. Понятно, что отдельно взятые участники могут воевать кое-где. Но думаю, вряд ли у значительного количества из них будет к этому мотивация,

– объяснил представитель разведки.

В первую очередь говорится о том, что в Украину могут вернуться те вагнеровцы, которые подпишут контракт с российским минобороны.

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