Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал, что у них есть информация о том, что наемники ЧВК "Вагнер" еще полностью с оккупированных украинских территорий враги не вывели. Однако ранее глава разведки Кирилл Буданов уверял, что компания уже не будет воевать в Украине.
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Где находятся наемники из ЧВК "Вагнер"
Сейчас есть информация, что вагнеровцы участия в боевых столкновениях не принимают. С временно оккупированных территорий они полностью не выведены,
– заявил Юсов.
По его словам, пока еще есть база в Луганской области, которую они обустраивали длительное время. Поэтому враги там находятся. Также есть наемники Пригожина и по другим направлениям, однако – в незначительном количестве.
"Но на линии столкновения не участвуют и постепенно выводятся оттуда", – пояснил представитель разведки.
Кто именно не будет воевать в Украине
Андрей Юсов уточнил, что на самом деле в Украине не будет воевать ЧВК "Вагнера" как организованная структура.
То есть силы и средства, командование – ЧВК "Вагнер" участия (на территории Украины – 24 Канал) принимать не будет. Понятно, что отдельно взятые участники могут воевать кое-где. Но думаю, вряд ли у значительного количества из них будет к этому мотивация,
– объяснил представитель разведки.
В первую очередь говорится о том, что в Украину могут вернуться те вагнеровцы, которые подпишут контракт с российским минобороны.
Последние новости о вагнеровцах
- После неудачного мятежа владельца вагнеровцев Евгения Пригожина Владимир Путин заявил, что наемники могут получить амнистию в качестве участников войны и подписать контракт по минобороны России.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов объяснял, что ЧВК "Вагнера" больше не будет воевать в Украине. Генерал-майор уточнил, что, кроме базы в Луганске, вагнеровцы находятся и в некоторых районах на Юге Украины, но они не участвуют в боевых действиях.
- Уже 3 июля приближенные к вагнеровцам телеграм-каналы написали, что наемников ЧВК "Вагнера" уже активно свозят в Беларусь. Там обустраивают одну из трех баз для них. Что там будут делать наемники Пригожина – читайте здесь.