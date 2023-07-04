Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, що вони мають інформацію про те, що найманці ПВК "Вагнер" ще повністю з окупованих українських територій вороги не вивели. Проте раніше глава розвідки Кирило Буданов запевняв, що компанія вже не воюватиме в Україні.

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Де перебувають найманці з ПВК "Вагнер"

Нині є інформація, що "вагнерівці" участі у бойових зіткненнях не беруть. З тимчасово окупованих територій вони ще повністю не виведені,

– заявив Юсов.

За його словами, наразі ще є база в Луганській області, яку вони облаштовували тривалий час. Тож наразі вороги там перебувають. Також є найманці Пригожина й на деяких інших напрямках, проте – в незначній кількості.

"Але на лінії зіткнення участі не беруть і поступово виводяться звідти", – пояснив представник розвідки.

Хто саме не воюватиме в Україні

Андрій Юсов уточнив, що насправді в Україні не воюватиме ПВК "Вагнера" як організована структура.

Тобто сили й засоби, командування – ПВК "Вагнер" участі (на території України – 24 Канал) брати не буде. Зрозуміло, що окремо взяті учасники можуть воювати деінде. Але думаю, що навряд чи у значної кількості з них буде до цього мотивація,

– пояснив представник розвідки.

Насамперед мовиться про те, що в Україну таки можуть повернутись ті вагнерівці, які підпишуть контракт з російським міноборони.

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