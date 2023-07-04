Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, що вони мають інформацію про те, що найманці ПВК "Вагнер" ще повністю з окупованих українських територій вороги не вивели. Проте раніше глава розвідки Кирило Буданов запевняв, що компанія вже не воюватиме в Україні.
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Де перебувають найманці з ПВК "Вагнер"
Нині є інформація, що "вагнерівці" участі у бойових зіткненнях не беруть. З тимчасово окупованих територій вони ще повністю не виведені,
– заявив Юсов.
За його словами, наразі ще є база в Луганській області, яку вони облаштовували тривалий час. Тож наразі вороги там перебувають. Також є найманці Пригожина й на деяких інших напрямках, проте – в незначній кількості.
"Але на лінії зіткнення участі не беруть і поступово виводяться звідти", – пояснив представник розвідки.
Хто саме не воюватиме в Україні
Андрій Юсов уточнив, що насправді в Україні не воюватиме ПВК "Вагнера" як організована структура.
Тобто сили й засоби, командування – ПВК "Вагнер" участі (на території України – 24 Канал) брати не буде. Зрозуміло, що окремо взяті учасники можуть воювати деінде. Але думаю, що навряд чи у значної кількості з них буде до цього мотивація,
– пояснив представник розвідки.
Насамперед мовиться про те, що в Україну таки можуть повернутись ті вагнерівці, які підпишуть контракт з російським міноборони.
Останні новини про вагнерівців
- Після невдалого заколоту власника вагнерівців Євгенія Пригожина Владімір Путін заявив, що найманці можуть отримати амністію як учасники війни та підписати контракт з міноборони Росії.
- Глава української розвідки Кирило Буданов пояснював, що ПВК "Вагнера" більше не воюватиме в Україні. Генерал-майор уточнив, що, окрім бази в Луганську, вагнерівці перебувають й в деяких районах на Півдні України, та вони не беруть участі у бойових діях.
- Вже 3 липня наближені до вагнерівців телеграм-канали написали, що найманців ПВК "Вагнера" уже активно звозять до Білорусі. Там облаштовують одну з трьох баз для них. Що там робитимуть найманці Пригожина – читайте тут.