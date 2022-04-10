О ситуации на Слобожанском направлении рассказали в Генштабе ВСУ. Украинские военные отметили, что враги не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе Изюма.

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Враг постоянно проводит разведку

Для этого оккупанты постоянно проводят разведку, чтобы определиться с направлением возможных наступательных действий. В Генштабе не исключают, что противник будет наращивать активность по направлению к Славянску. Часть сил направят на Барвенково.

У россиян есть проблемы с материально-техническим обеспечением

При этом у врага есть ряд проблем в материально-техническом обеспечении. Говорится, прежде всего, о группировке войск Западного военного округа. Россиянам не хватает запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов.

Обратите внимание! Ранее советник главы ОП Алексей Арестович тоже говорил, что россияне стягивают резервы и к Харькову. Однако, по его словам, трудностей в наступлении врага наделает даже погода.

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