О ситуации на Слобожанском направлении рассказали в Генштабе ВСУ. Украинские военные отметили, что враги не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе Изюма.
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Враг постоянно проводит разведку
Для этого оккупанты постоянно проводят разведку, чтобы определиться с направлением возможных наступательных действий. В Генштабе не исключают, что противник будет наращивать активность по направлению к Славянску. Часть сил направят на Барвенково.
У россиян есть проблемы с материально-техническим обеспечением
При этом у врага есть ряд проблем в материально-техническом обеспечении. Говорится, прежде всего, о группировке войск Западного военного округа. Россиянам не хватает запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов.
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