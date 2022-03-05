В Николаеве погибли двое военных и один гражданский

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о последствиях обстрела города. Он заявил о новой угрозе со стороны агрессора.

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Речь идет об использовании оккупантами кассетных бомб, начиненных противопехотными минами. Эти бомбы рассчитаны для уничтожения небронированных целей.

Заметим, что Сенкевич также сообщил о потерях за 5 марта. К сожалению, погибли двое военных и один гражданский. Также ранены 14 военных и 16 гражданских.

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