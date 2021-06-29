МДГ подготовила заключение по просьбе руководительницы рабочей группы по разработке реформы Марьяны Безуглой. Рабочая группа поддержала финальную версию проекта

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МДГ отметила, что "этот законопроект может послужить прочной основой для коренной реформы СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и лучшими практиками".

Замечания совещательной группы

Западные эксперты порекомендовали Украине изменить действующую формулировку статьи 8-2 закона "О контрразведывательной деятельности", который также изменяют в рамках реформы. Так, документ позволяет использовать в суде в качестве доказательств в уголовных процессах данные, собранные контрразведкой СБУ во время мероприятий негласного наблюдения.

Использование в суде контрразведывательных данных создает ряд серьезных вызовов. Доказательства собираются против человека, а разведывательные данные собираются для государства,

– говорится в сообщении.

Кроме того, контрразведывательные данные для использования в суде часто являются засекреченными. Это влияет на право лица на честный суд, поскольку подзащитные могут не иметь доступа к таким данным, чтобы подготовить линию защиты.

Эксперты отметили, что в случае одобрения проекта в нынешнем виде возникает обеспокоенность относительно риска злоупотребления контрразведывательной информации в политических и коррупционных целях".

"МДГ рекомендует четко ограничить в законопроекте использование таких материалов только в отношении тяжелых уголовных правонарушений и четко прописать процедуру использования разведывательной информации в качестве доказательств в судебном процессе", – отметили в МДГ.

В то же время по всем другим позициям МДГ предоставила положительные отзывы.

Обратите внимание! Реформа СБУ предполагает разграничение функции между службой и другими правоохранительными органами, лишение СБУ досудебного следствия. В частности ведомство будет заниматься защитой критической инфраструктуры и расследованиями преступлений против нацбезопасности.