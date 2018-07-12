Есть чистое и настоящее: органическое производство "узаконили"

Верховная Рада приняла рамочный закон, который определяет основные принципы и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции в Украине. Таким образом украинская органика приближается к европейским стандартам и получает шанс быть признанной в мире.

Что означает этот закон для украинских участников рынка и потребителей, какие новации он предусматривает в сфере органических продуктов – 24 каналу рассказал эксперт Офиса эффективного регулирования (BRDO) Мануэл Айрапетов.

Принятием этого закона Украина выполняет свои обязательства в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом путем гармонизации трех европейских регламентов – 834/2007, 889/2008, 1235/2008.

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Следующим шагом этот закон вводит "украинский органический стандарт", чтобы украинские производители могли сертифицироваться согласно украинским органическим требованиям. У нас создается регулирование такое же, как в Европе. Там в каждой стране есть свой внутренний закон, который внедряеся внутри нормы ЕС. У нас тоже будет закон, который будет внедрять европейские органические нормы. Законом предусмотрен, в частности, логотип. Это будет "украинский органический стандарт".

Новации закона в сфере украинской органики

Четко определены органические отрасли: растениеводство, животноводство, органические аквакультуры (рыбы), органические корма, органические пищевые продукты. По большому счету – все украинские сельскохозяйственные продукты могут быть сертифицированы как органические, если придерживаться требований органики, если они прописаны.

Будут прописаны детальные правила по каждой отрасли органического производства. Эти правила будут разработаны Минагрополитики и утверждены Кабмином.

Более того, закон предусматривает создание реестров: операторов рынка, органов сертификации и реестр семян.

Реестр органических семян – чтобы знать, есть ли на территории Украины семена, которые вы хотите посеять. Если нет, то орган сертификации даст вам разрешение купить органические семена за рубежом. И в идеале этот реестр будет действовать фактически в режиме реального времени, куда производители смогут заходить и подавать информацию о наличии у них семян. Это действительно новаторская идея, ее сложно воплотить, но это нужно сделать,

– пояснил эксперт.

Реестры операторов рынка и органов сертификации – чтобы их всех идентифицировать, чтобы был учет деятельности и доступ к информации.

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Следующая новация – вся органическая продукция к покупателю должна быть сертифицирована. Это значит, что сертифицированным должен быть производитель и все, кто после него торгует товаром оптом, включая импорт и экспорт. Таким образом даже если пойдет "сбой" – можно будет отследить, где он произошел. Розничные торговцы и ресторанный бизнес – это практика Евросоюза – не должны будут сертифицироваться.

Если я купил оптом у производителя томаты, а потом сделал из них томатный суп и продал его в ресторане, то я не должен проходить сертификацию. Если я купил оптом 20 упаковок кофе за границей, то я импортер – должен быть сертифицированным. Но если я внутри страны купил этот кофе оптом, а затем продал его покупателям в розницу, с полки магазина, то не должен проходить сертификацию,

– разъяснил Айрапетов.

Немного о контроле

Законом предусмотрена система государственно-частного контроля. Государство через Госпродпотребслужбу будет осуществлять государственный контроль в порядке рискоориентированного подхода за операторами рынка и органами сертификации.

Частная часть этой системы – государство будет уполномочивать органы сертификации, независимо от формы собственности, на проведение сертификации по законодательству в сфере органики. Любая компания, которая будет иметь аккредитацию по стандарту ISO17065, достаточное количество персонала, мощности и ресурсы (все это и прописано в указанном стандарте) – сможет проводить сертификацию. МинАПК как орган, который уполномочивает и реализует политику в аграрной сфере, будет уполномачивать сертификационные органы на проведение сертификационных услуг.

Таким образом, для прохождения сертификации оператор рынка будет обращаться не к государственному органу, а к коммерческой структуре. То есть – бизнес придет к бизнесу, чтобы сертифицировать и отрегулировать бизнес. А государство создаст правила,

– отметил Айрапетов.

Госпродпотребслужба будет иметь возможность контроля органов сертификации, чтобы они порядочно выполняли свои обязательства в рамках делегирования. Госпродпотребслужба будет иметь также право применять штрафы как к операторам рынка, так и привлекать к ответственности органы сертификации, вплоть до обращения в национальный орган аккредитации Украины с ходатайством об отмене свидетельства об аккредитации органа сертификации, в случае грубых нарушений.

Экспорт органики

Кроме того, что каждая страна устанавливает свои санитарные и фитосанитарные требования к продуктам, каждая страна также устанавливает свое техническое регулирование. Чтобы наши товары попали в ЕС, наши производители и экспортеры получают сертификацию по "евролисточку" – ее мы видим в магазинах, это европейский эквивалентный стандарт. Пока что эта система и сохранится, наши экспортеры должны будут получать эту сертификацию, чтобы продавать свою продукцию на рынке объединенной Европы.

Но учитывая, что в Украине через определенное время заработает национальный органический стандарт, Украина может начать переговоры с ЕС, в частности – с Еврокомиссией, о том, чтобы юридически признать эквивалентность требований. И когда это произойдет – наши экспортеры смогут возить товары в Европу без дополнительной сертификации, без "евролисточка", а с нашим, украинским логотипом. Это – возможность для страны в будущем.

Импорт органики

Украина не закрывает рынок органической продукции и не вводит обязанность проводить сертификацию по нашему "стандарту". Если производитель-импортер сертифицирован и имеет документы, то может заехать в Украину и продаваться. Но в течение 10 дней такой импортер должен предоставить документы в Госпродпотребслужбу, в которых сообщить: с каким товаром импортер зайдет, кто орган сертификации экспортера, его адрес, инспекторы и тому подобное. И в течение определенного периода – получить ответ от Госпродпотребслужбы с разрешением или запретом. Причем отсутствие ответа будет означать молчаливое согласие. Это сделано для того, чтобы знать, кто и что везет в Украину, и посчитать это.

Маркировка органической продукции

Логотип для маркировки украинской органической продукции разработан еще в 2015 году, отметил эксперт. Вопрос в том, чтобы дать право маркировать. Делать это имеет право оператор рынка. А в понимании этого закона оператор – это тот, кто прошел сертификацию.

В тот день, когда появится первый сертифицированный оператор рынка, сертифицированный по "украинскому органическому стандарту" – он получит право маркировать продукцию украинским логотипом и продавать этот органический продукт в Украине,

– отметил Айрапетов.

Экспортеры еще некоторое время будут маркировать свою органическую продукцию в соответствии с требованиями стран, в которые товар экспортируется. А когда украинская органическая продукция получит признание в мире, Украина сможет начать договариваться с правительствами стран, с которыми торгует, о заключении международных соглашений о признании органических стандартов. По подобной схеме европейская и американская органика сейчас перемещаются – они признаны обеими сторонами эквивалентными и не нуждаются в дополнительной сертификации.

Когда "украинский органический стандарт" заработает

Ответа на этот вопрос пока нет. Невозможно запланировать, когда будет выписана вся "подзаконка", в том числе – документация для реестров, и когда процесс запустится. Мануэл Айрапетов отметил, что давать какие-то прогнозы – нечестно по отношению к потребителям.

Вместе с тем он подчеркнул, что Минагрополитики, Директорат по безопасности пищевых продуктов, Офис эффективного регулирования, производители, сертификационные органы – все на одной "волне" и работают вместе, чтобы система заработала.