Есть угроза высадки диверсионно-разведывательных групп РФ из Черного моря, – эксперт

Украине нужно быть готовой к тому, что Россия будет устраивать провокации в Азовском и Черном морях, чтобы доказать всему миру "законность" оккупированного Крыма.

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в комментарии "Апострофу".

По его мнению, Украина должна реагировать на провокации Кремля адекватно и должна быть готова дать отпор в случае атаки войск Путина с моря.

Читайте также: В России ответили на заявление "ОУН" относительно подрыва Крымского моста

Безусловно, всегда есть угроза высадки диверсионно-разведывательных групп. И это касается побережья как Азовского, так и Черного морей. Но этот вариант серьезно предусмотрен нашими военными ведомствами,

– отметил Тымчук.

По его словам, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заверил, что в Украине организована система по противодействию таким сценариям.

"Что касается реальных случаев нарушений наших территориальных вод и государственной границы, то мы должны действовать, исходя из нашей Конституции и интересов национальной безопасности, как делает любое государство, уважающее себя. И это право дается международными документами", – добавил Дмитрий Тымчук .