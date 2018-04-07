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Есть угроза высадки диверсионно-разведывательных групп РФ из Черного моря, – эксперт

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Есть угроза высадки диверсионно-разведывательных групп РФ из Черного моря
Есть угроза высадки диверсионно-разведывательных групп РФ из Черного моря / dt.ua

Украине нужно быть готовой к тому, что Россия будет устраивать провокации в Азовском и Черном морях, чтобы доказать всему миру "законность" оккупированного Крыма.

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в комментарии "Апострофу".

По его мнению, Украина должна реагировать на провокации Кремля адекватно и должна быть готова дать отпор в случае атаки войск Путина с моря.

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Безусловно, всегда есть угроза высадки диверсионно-разведывательных групп. И это касается побережья как Азовского, так и Черного морей. Но этот вариант серьезно предусмотрен нашими военными ведомствами,
– отметил Тымчук.

По его словам, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заверил, что в Украине организована система по противодействию таким сценариям.

"Что касается реальных случаев нарушений наших территориальных вод и государственной границы, то мы должны действовать, исходя из нашей Конституции и интересов национальной безопасности, как делает любое государство, уважающее себя. И это право дается международными документами", – добавил Дмитрий Тымчук .

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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