В России ответили на заявление "ОУН" относительно подрыва Крымского моста

В Госдуме России считают, что активисты "Добровольческого движения ОУН" не способны помешать строительству или открытию Крымского моста.

6 апреля общественная организация "Добровольческое движение ОУН" заявила, что готова использовать в оккупированном Крыму методы ведения партизанской войны. Руководитель организации Николай Кохановский заявил о возможности подрыва Керченского моста, который строят российские оккупанты.

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Как передает ТАСС, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что заявление Кохановского является провокацией, ведь у него нет возможностей помешать строительству или эксплуатации объекта.

"У нас созданы все силы и средства, которые обеспечат стабильную работу Крымского моста, и все заявления [украинских] националистов останутся возгласом "нелюдей", чтобы на них еще раз обратили внимание. Больше за этим ничего не будет, потому что у них нет возможностей сделать хотя бы малейшее нарушение строительства, ввода в эксплуатацию и самой эксплуатации Крымского моста.", – отметил он.

Что такое "Крымский мост"? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет "самым длинным в России". Завершить строительные работы планируется до конца 2018 года.