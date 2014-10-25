Эта избирательная кампания характеризуется отсутствием глобального админресурса, — КИУ

По словам заместителя гендиректора Комитета избирателей Украины Натальи Линник, эта избирательная кампания короче, чем к выборам Президента Украины, а потому различные структуры по подкупу и других махинациям не успели развернуться.

Эта кампания характеризуется отсутствием глобального административного ресурса, есть только единичный местный. Например, на конкретных шахтах Донецкой области идут угрозы шахтерам, что они должны проголосовать за действующего руководителя шахты и сообщить свой ​​номер бюллетеня непосредственно руководству. Если таких требований работники шахт не будут придерживаться — будут уволены, — сказала Линник.

Она добавила, что это является серьезным нарушением, которое сейчас карается Уголовным кодексом Украины — в МВД подчеркнули, что будут оперативно реагировать на такие нарушения.

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