Александр Маковецкий – один из адвокатов Борисова – отметил, что одиозному военному продолжили меру пресечения. Теперь он должен содержаться под стражей по меньшей мере до 22 октября 2023 года.

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Почему Борисов надеется выйти на свободу

Маковецкий подчеркнул, что Борисов вроде бы испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Военным регулярно пьет таблетки, которые ему передают родные. Все из-за 5 огнестрельных ранений, полученных Борисовым. Именно поэтому его сочли непригодным для прохождения военной службы.

12 июля этого года соответствующим решением ВЛК он был признан непригодным для прохождения военной службы. С учетом того, что у него было пять огнестрельных ранений, соответственно, это стало следствием, – говорится в сообщении.

Кроме того, адвокат заявил, что Борисов выезжал за границу вроде бы на лечение.

Чем "прославился" Борисов

Борисов заработал" сказочные суммы во время полномасштабной войны России с Украиной. В частности, в семье стало все настолько хорошо, что его мама приобрела элитную виллу в Испании и Mercedes-Benz EQV. Только стоимость автомобиля оценивается по меньшей мере в 3 миллиона.