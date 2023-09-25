Олександр Маковецький – один з адвокатів Борисова – зауважив, що одіозному військкому продовжили запобіжний захід. Тепер він має перебувати під вартою щонайменше до 22 жовтня 2023 року.

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Чому Борисов сподівається вийти на волю

Маковецький наголосив, що Борисов начебто має серйозні проблеми зі здоров'ям. Військком регулярно п'є піґулки, які йому передають рідні. Усе через 5 вогнепальних поранень, які отримав Борисов. Саме тому його визнали непридатним для проходження військової служби.

12 липня цього року відповідним рішенням ВЛК його було визнано непридатним для проходження військової служби. З урахуванням того, що він мав п’ять вогнепальних поранень, відповідно, це стало наслідком, – мовиться у повідомленні.

Окрім того, адвокат заявив, що Борисов виїжджав за кордон начебто на лікування.

Чим "прославився" Борисов

Борисов "заробив" казкові суми під час повномасштабної війни Росії з Україною. Зокрема, у родині стало все так добре, що його мама придбала елітну віллу в Іспанії та Mercedes-Benz EQV. Лише вартість автівки оцінюють у щонайменше 3 мільйони.