Едуард Плешко – начальник відділу інформаційної політики та комунікацій Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону – розповів, що запобіжний захід продовжили ще 19 вересня. Окрім того, збільшили термін досудового розслідування.
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Плешко наголосив, що Борисов не вносив заставу. Наразі йому оголосили підозру у скоєнні трьох злочинів.
Скандал з військкомом Борисовим – що відомо
- Одіозний військком Борисов за час повномасштабної війни казково розбагатів. Зокрема, у 2022 році його мама стала власницею елітної вілли в Іспанії. Тим часом цього року жінка вже встигла придбати Mercedes-Benz EQV. Його вартість оцінюють у майже 3 мільйони євро.
- Борисов намагався втекти від слідства. Водночас його затримали. Печерський районний суд Києва 25 липня обрав скандальному військкому запобіжний захід. Його відправили під варту. Як можливу суму застави визначили суму у розмірі 150 мільйонів гривень.
- Після скандалу з Борисовим почалася масштабна перевірка українських військкомів. Її ініціював президент Володимир Зеленський.