Также суд признал виновной начальник службы договоров неавиационной деятельности аэропорта "Борисполь" Олесю Левочко и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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Термин также получила Олеся Левочко

Дыхне и Левочко также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

Суд также принял решение взыскать солидарно с обоих обвиняемых в пользу Регионального отделения Фонда госимущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областям материальный ущерб в размере 10,99 миллиона гривен.

Суд установил, что Дыхне и Левочко предоставили неправомерное преимущество ТОВ Кофе Бар Плюс, ТОВ Артерия Групп и физлицам-бенефициарам этих юрлиц.

В частности, Дыхне подписывал, а Левочка готовила предварительные договоры аренды имущества в аэропорту "Борисполь", то есть без конкурса, привлечения ФГИУ и по заниженной стоимости, что повлекло тяжкие последствия в размере 15,7 миллиона гривен (неполученных госбюджетом и госпредприятием).

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Как пишет Общественное, в юридической компании "Миллер" сообщили, что адвокаты будут подавать апелляцию.

Что известно о деле Дыхне