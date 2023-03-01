Також суд визнав винуватою начальницю служби договорів неавіаційної діяльності аеропорту "Бориспіль" Олесю Левочко та призначив їй покарання у виді 4 років позбавлення волі.

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Термін також отримала Олеся Левочко

Дихне та Левочко також позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

Суд також ухвалив рішення стягнути солідарно з обох обвинувачених на користь Регіонального відділення Фонду держмайна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях матеріальну шкоду у розмірі 10,99 мільйона гривень.

Суд встановив, що Дихне та Левочко надали неправомірну перевагу ТОВ Кофе Бар Плюс, ТОВ Артерія Груп та фізособам-бенефіціарам цих юросіб.

Зокрема, Дихне підписував, а Левочко готувала попередні договори оренди майна в аеропорту "Бориспіль", тобто без конкурсу, залучення ФДМУ та за заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки в розмірі 15,7 мільйона гривень (недоотриманих держбюджетом та держпідприємством).

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Як пише Суспільне, в юридичній компанії "Міллер" повідомили, що адвокати подаватимуть апеляцію.

Що відомо про справу Дихне