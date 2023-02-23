З'явилась заява Трухіна. Також відомо, що відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет Верховної Ради України.

Читайте також Отримає судимість, втратить мандат і перерахує 6 мільйонів на ЗСУ: Трухіну ухвалили вирок

Що відомо про заяву Трухіна

….Повідомляю про складання повноважень народного депутата України Верховної Ради 9 скликання,

– написав Трухін.

Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що:

відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет Верховної Ради;

зала розгляне її на найближчому засіданні.



Заява Трухіна про складання мандату / Фото Ярослава Железняка

Чому Трухін написав заяву про складання мандату

Вищий антикорупційний суд 22 лютого ухвалив обвинувальний вирок щодо нардепа Олександра Трухіна. Мовиться про справу про пропозицію хабаря патрульним.

Суд визнав Олександра Трухіна винним у:

спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч" без зазначення грошової одиниці;

безперешкодному залишенні місця ДТП.

Тоді у САП пояснювали, що, як тільки обвинувачувальний вирок щодо нардепа набирає законної сили, то, згідно зі статтею 81 Конституції України, народний депутат України достроково припиняє свої повноваження.