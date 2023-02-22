Відомо, що Трухін отримає судимість. Також він сам ініціював укладення угоди та визнав свою вину.
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Який вирок чекає на Трухіна
Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата від "Слуг народу" Олександра Трухіна за:
- спробу підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч" без зазначення грошової одиниці;
- за безперешкодне залишення місця ДТП, тобто у вчиненні злочину.
Також суд 22 лютого затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Трухіним.
Вищий антикорупційний суд призначив нардепу покарання:
- максимальний штраф у вигляді 68 тисяч гривень;
- внесена нардепом застава у розмірі 49 620 гривень піде на потреби Збройних Сил України;
- перерахувати 6 мільйонів гривень впродовж 30 днів з моменту затвердження угоди в Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів".
Зауважимо, що відповідно до статті 81 Конституції України народний депутат України достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього,
– повідомили у САП.
Варто зауважити, що Олександр Трухін 22 лютого в суді визнав, що він пропонував хабар патрульним поліцейським. Так, обвинувачений підписав з прокурором САП угоду про визнання винуватості.
Прокурор Денис Димків розповів учасникам засідання, що 17 лютого Трухін надіслав йому угоду, де визнав, що пропонував хабар поліцейському.
ДТП за участі Трухіна: коротко
- Аварія за участі нардепа Трухіна трапилась 23 серпня 2022 року на Бориспільському шосе у Києві. Відомо, що Audi A8, Ford та Daewoo зіткнулись. Тоді Audi A8 врізався в Ford, який зачепив Daewoo.
- Під час аварії постраждав очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, який потрапив до лікарні із важкими травмами.
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