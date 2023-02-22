Понятно, что Трухин получит судимость. Также он сам инициировал заключение соглашения и признал свою вину.
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Какой приговор ждет Трухина
Высший антикоррупционный суд осудил народного депутата от "Слуг народа" Александра Трухина за:
- попытку подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч" без указания денежной единицы;
- за беспрепятственное оставление места ДТП.
Также суд 22 февраля утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Трухиным.
Высший антикоррупционный суд назначил нардепу наказание:
- максимальный штраф в размере 68 тысяч гривен;
- внесенный нардепом залог в размере 49 620 гривен пойдет на нужды Вооруженных Сил Украины;
- перечислить 6 миллионов гривен в течение 30 дней с момента утверждения соглашения в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов".
Заметим, что согласно статье 81 Конституции Украины народный депутат Украины досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него,
– сообщили в САП.
Следует заметить, что Александр Трухин 22 февраля в суде признал, что он предлагал взятку патрульным полицейским. Так, обвиняемый подписал с прокурором САП соглашение о признании виновности.
Прокурор Денис Дымкив рассказал участникам заседания, что 17 февраля Трухин направил ему соглашение, где признал, что предлагал взятку полицейскому.
ДТП с участием Трухина: коротко
- Авария с участием нардепа Трухина произошла 23 августа 2022 на Бориспольском шоссе в Киеве. Известно, что Audi A8, Ford и Daewoo столкнулись. Тогда Audi A8 врезался в Ford, который задел Daewoo.
- Во время аварии пострадал глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи , попавший в больницу с тяжелыми травмами. Дело было передано в ДБР, поскольку там фигурировал нардеп.
- Сам Трухин заявлял, что себя виновным не считает. Уже 1 февраля 2022 журналисты "УП" опубликовали видео с бодикамеры полицейского Сергея Петрика. Там Трухин убеждал, что не был за рулем, и спрашивал: " Можно я тихонько в лес уйду ?". Также на записи слышно, как мужской голос говорит: "Принеси спортивную сумку, там 150 тысяч… Я вам на всякий случай отгрузку 150".
- Александру Трухину 7 сентября 2022 года сообщили о подозрении за предложение или обещание должностному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду. Уже 20 сентября ему избрали меру пресечения в виде залога более 49 тысяч гривен. Он ее уплатил.
- Только 22 декабря 2022 дело Трухина передали в суд .