Понятно, что Трухин получит судимость. Также он сам инициировал заключение соглашения и признал свою вину.

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Какой приговор ждет Трухина

Высший антикоррупционный суд осудил народного депутата от "Слуг народа" Александра Трухина за:

попытку подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч" без указания денежной единицы;

за беспрепятственное оставление места ДТП.

Также суд 22 февраля утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Трухиным.

Высший антикоррупционный суд назначил нардепу наказание:

максимальный штраф в размере 68 тысяч гривен;

внесенный нардепом залог в размере 49 620 гривен пойдет на нужды Вооруженных Сил Украины;

перечислить 6 миллионов гривен в течение 30 дней с момента утверждения соглашения в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов".

Заметим, что согласно статье 81 Конституции Украины народный депутат Украины досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него,

– сообщили в САП.

Следует заметить, что Александр Трухин 22 февраля в суде признал, что он предлагал взятку патрульным полицейским. Так, обвиняемый подписал с прокурором САП соглашение о признании виновности.

Прокурор Денис Дымкив рассказал участникам заседания, что 17 февраля Трухин направил ему соглашение, где признал, что предлагал взятку полицейскому.

ДТП с участием Трухина: коротко