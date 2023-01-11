Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Евгений Ерин. По его словам, Кинбурнскую косу сейчас больше контролирует противник.
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Украинские бойцы наносят огненное поражение
Вместе с тем, говорит Ерин, из-за огневого контроля ВСУ, противник не может сосредоточивать на территории Кинбурнской косы постоянное и большое движение своих войск.
Поэтому можно сказать, что оккупанты контролируют косу, но не полностью,
– сказал полковник.
Также он добавил, что в настоящее время средства пока не совпадают с целью, ведь в оккупантов есть сухопутный коридор к косе, зато у ВСУ такой возможности нет.
Где расположена Кинбурнская коса: смотрите на карте
Когда освободят Кинбурнскую косу
Ерин отметил, что освобождение островов и Кинбурнской косы возможно только после освобождения всей Херсонской области.
"Отдельное освобождение косы не целесообразно, так как это открытая местность и огненное поражение со стороны противника может нанести больше вреда, чем получение преимущества во время освобождения данной территории", – рассказал военный.
Следует добавить, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что Кинбурнская коса превращается в серую зону. Но при этом, по его словам, это не значит, что этот контроль может возникнуть в краткосрочной перспективе. Хотя назвать участок в 17 800 гектаров серой зоной сложно.
Какое значение имеет Кинбурнская коса для ВСУ
- Коваленко считает, что эта тэритория могла бы стать плацдармом для дальнейших действий ВСУ на Юге.
- Кинбурнская коса могла бы дать возможность создания операционной зоны на левобережной Херсонщине, которая достигала бы до 20 километров вглубь Херсонщины и охватывала Голую Пристань, Олешки, Новую Каховку и другие населенные пункты.
- Он добавил, что с этой точки зрения Кинбурнская коса – идеальный вариант, позволяющий ВСУ начать в этой операционной зоне активную деятельность.
- Но если бы Вооруженные Силы Украины находились на Кинбурнской косе, то им было бы очень тяжело ее удерживать. Ведь с военной точки зрения это очень сложный участок.
- Во-первых, там очень усложнена логистика. Во-вторых, было бы сложно проводить оборонительные действия без тщательной подготовки линии обороны.