Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Евгений Ерин. По его словам, Кинбурнскую косу сейчас больше контролирует противник.

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Вместе с тем, говорит Ерин, из-за огневого контроля ВСУ, противник не может сосредоточивать на территории Кинбурнской косы постоянное и большое движение своих войск.

Поэтому можно сказать, что оккупанты контролируют косу, но не полностью,

– сказал полковник.

Также он добавил, что в настоящее время средства пока не совпадают с целью, ведь в оккупантов есть сухопутный коридор к косе, зато у ВСУ такой возможности нет.

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Ерин отметил, что освобождение островов и Кинбурнской косы возможно только после освобождения всей Херсонской области.

"Отдельное освобождение косы не целесообразно, так как это открытая местность и огненное поражение со стороны противника может нанести больше вреда, чем получение преимущества во время освобождения данной территории", – рассказал военный.

Следует добавить, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что Кинбурнская коса превращается в серую зону. Но при этом, по его словам, это не значит, что этот контроль может возникнуть в краткосрочной перспективе. Хотя назвать участок в 17 800 гектаров серой зоной сложно.

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