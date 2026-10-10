Сообщения о возможной вспышке чумы в Иркутской области России вызвали волну беспокойства и предположений об опасности для соседних стран. В то же время достоверной информации о причинах инцидента в российском научно-исследовательском институте до сих пор нет, а сам факт заражения чумой остается неподтвержденным.

Детский врач Евгений Комаровский в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что на самом деле известно о ситуации в Иркутске и есть ли основания опасаться распространения инфекции в Украине. Также он рассказал, как затянувшаяся война влияет на психологическое состояние украинцев, и предупредил о серьезной угрозе для миллионов семей после завершения боевых действий.

Насколько опасна чума для Украины

Сейчас много говорят о чуме, которая, по некоторым данным, распространяется в Иркутской области России. Насколько эта инфекция опасна в современном мире? Это по-прежнему смертельная болезнь или медицина уже научилась ее лечить?

Давайте приведу пример, чтобы всем стало понятнее. Есть такой остров Мадагаскар, где чума постоянно присутствует. В 2017 году там была довольно серьезная вспышка: примерно 2300 человек заболели чумой, причем преимущественно легочной формой, которая является самой тяжелой.

При этом умерло около 210 человек. То есть даже в условиях медицины Мадагаскара при современных возможностях лечения смертность составляла примерно 10%. А до появления антибиотиков легочная чума была практически абсолютно смертельной болезнью.

Поэтому чума не так страшна, как ее часто изображают. Хотя нет, бояться ее, конечно, нужно. Но меня искренне удивляет, что жители Украины сейчас боятся именно чумы. Я убежден, что нам она не угрожает, и готов отвечать за эти слова своей репутацией и опытом работы.

Меня последнюю неделю каждый день спрашивают о чуме. И я каждый раз объясняю, что не ожидаю ее появления в Украине. Но потом мои интервью выходят с заголовками, будто Комаровский сказал, что чума всех убьет и нам конец. Ничего подобного я не говорил.

Я пытаюсь объяснить, что чума не в России, не в Иркутске. Чума в Кремле. Вот эта чума может нас убить, а та, о которой говорят в Иркутске, нам с вами не угрожает.

Даже если рассматривать возможность использования этой инфекции против наших военных на фронте, я не понимаю, как это можно эффективно сделать. Они что, начнут сбрасывать с дронов зараженных сусликов, чтобы блохи прыгали по окопам? Это чрезвычайно сложный и малоэффективный способ распространения инфекции.

В военных аптечках есть антибиотики, которые могут действовать против возбудителя чумы. От этой инфекции существуют средства защиты и лечения. А у россиян, к сожалению, есть гораздо более дешевые и эффективные способы убивать людей, и они уже продемонстрировали, насколько хорошо ими владеют.

Мне кажется, что тема чумы в значительной степени стала поводом отвлечься. Мы все очень устали от происходящего и готовы переключить внимание на историю из Иркутска.

Я понимаю это с психологической точки зрения, но практически все медики, выступающие публично, невольно становятся заложниками ситуации. От них хотят услышать подтверждение того, что в России все умрут, а в Украине все выживут. Но не стоит ожидать такого развития событий. Это не станет нашей главной проблемой.

Что на самом деле известно об инциденте в Иркутске

Американские журналисты уже задают Дональду Трампу вопросы о биолабораториях в России, а во время беседы упоминали и сообщение о запросе ВОЗ к Москве о предоставлении более подробной информации. Что на самом деле известно о ситуации в Иркутске и есть ли основания говорить о вспышке чумы?

Давайте разберемся. Прежде всего, у нас есть два важных обстоятельства. Первое – информация о молодой женщине, которая работала в научно-исследовательском институте чумы. Ее госпитализировали, и она умерла от пневмонии неясной этиологии.

Что означает этот диагноз? Это означает, что конкретный возбудитель пневмонии неизвестен. Для обычного человека такая фраза звучит подозрительно: возможно, что-то скрывают или не могут выявить.

Но когда молодой, здоровый человек умирает от воспаления легких, медицина далеко не всегда может установить, какой именно микроорганизм стал причиной смерти. По крайней мере в половине подобных случаев точного ответа нет. Поэтому сам диагноз "пневмония неясной этиологии" не является чем-то необычным.

Другое дело, что речь идет о сотруднице института, занимающегося изучением чумы. Это привлекает внимание. И второе обстоятельство – непонятная реакция российских официальных органов и отсутствие доступной информации.

Понятно, что это беспокоит многих. И Всемирную организацию здравоохранения, и Соединенные Штаты, и соседние государства, и даже страны Юго-Восточной Азии, куда россияне летают отдыхать из Иркутска. Никто не получает объективной картины того, что происходит.

Поэтому мы вынуждены говорить о вероятностях. Насколько можно судить по сообщениям, после заболевания женщины около 200 человек, которые с ней контактировали, госпитализировали и начали давать им антибиотики.

Если предположить, что у нее действительно была легочная чума, за прошедшее время должны были бы появиться дополнительные случаи заболевания. И скрыть такое количество заражений было бы очень сложно.

Обязательно появилась бы информация, что кто-то еще заболел или умер. Но таких объективных сведений нет. Поэтому сейчас не создается впечатление, что вспышка разрастается. И мы вообще не знаем, о какой вспышке говорим. Чума никем не подтверждена.

А история о том, что 28-летняя женщина якобы разбила пробирку с возбудителем чумы, с профессиональной точки зрения звучит почти как анекдот.

Это примерно то же самое, что сказать, что сержант Иванов взял ядерную бомбу и случайно ее запустил. Вы представляете, чтобы сотрудница лаборатории без специальной защитной одежды переносила опасный материал, разбила пробирку, начала все это собирать и вдыхать, чтобы у нее возникла именно легочная форма чумы?

Такое объяснение выглядит крайне сомнительным. Но его обсуждают все, поскольку сама история очень громкая.

Если в институте действительно возникла какая-то чрезвычайная ситуация и было хотя бы минимальное подозрение на опасное заражение, ответственные службы должны были немедленно отреагировать. Они могли провести госпитализацию контактных лиц и другие меры в соответствии с протоколами, максимально перестраховавшись.

Теперь возникает вопрос: должны ли они объяснять свои действия миру? Мы считаем, что должны. Они, похоже, так не считают. А мы продолжаем обсуждать неподтвержденные предположения. Меня, честно говоря, состояние Северного и Южного мостов в Киеве волнует больше, чем все карантины в Иркутске.

Но мы все помним, как начинался COVID-19, когда информацию о ситуации в Ухане замалчивали. Не может ли сейчас в Иркутске происходить что-то подобное, о чем мы просто не знаем?

Здесь главный вопрос даже не в том, распространится ли инфекция до границ Украины. Главное – чума ли это вообще?

Чума – отличный заголовок для новостей, но представить, что именно эта инфекция представляет серьезную угрозу для нас, практически невозможно. А вот что на самом деле могло произойти в институте, мы не знаем.

Такие учреждения работают с различными опасными веществами и инфекциями, в частности с токсинами. Теоретически речь может идти вовсе не о чуме. Мы можем только гадать, поскольку достоверной информации нет.

Я не пытаюсь убедить кого-то, что чума – замечательная и абсолютно безопасная болезнь. Нет. Но там, где есть врач-эпидемиолог, антибиотики и возможность своевременно начать лечение, это заболевание можно контролировать. В Украине соответствующие медицинские средства есть.

Больше всего напрягает то, что мы вообще не понимаем, что происходит в России. Их официальным заявлениям сложно доверять. Мы помним, как во время пандемии COVID-19 российские власти рассказывали о своей якобы лучшей вакцине.

Условно говоря, там могли пролить пробирку с каким-то другим опасным веществом, даже с веществом типа "Новичка". Это маловероятное предположение, но у нас нет больше оснований для него, чем для утверждений о чуме.

Почему же все говорят именно о чуме? Потому что прозвучало название противочумного института. Хотя на самом деле такие учреждения исследуют огромное количество других опасных инфекций, токсинов и противоэпидемических мер.

Само слово "противочумный" заставляет людей делать самый простой вывод: если сотрудница работала в таком институте, то, конечно, она заболела чумой.

Но это так же странно, как предполагать, что сотрудник метеорологического института может погибнуть только потому, что ему на голову упал метеозонд. Люди могут болеть различными заболеваниями независимо от места работы.

Почему украинцы ждут "черного лебедя" в России

Историю с Иркутском уже называют возможным "черным лебедем" для России. Почему эти сообщения вызвали столько ожиданий и действительно ли подобное событие может изменить ситуацию?

Я вам открою секрет. Мы настолько устали от происходящего, настолько потеряли надежду на скорейшее завершение всего этого ужаса, что мечтаем о "черном лебеде".

Мы все хотим, чтобы прилетел этот "черный лебедь", после чего вокруг начали бы танцевать "Лебединое озеро". И поэтому хватаемся за любое событие, которое теоретически могло бы изменить ситуацию.

Сейчас таким событием стала якобы чума. Но я не вижу здесь "черного лебедя". Мы просто не понимаем, что именно происходит, и пытаемся восполнить недостаток информации догадками.

Меня удивляет, как быстро все это превратилось в информационную историю. Ведь мы уже проходили нечто подобное, только в другом направлении.

Раньше весь мир по инициативе России обсуждал якобы биолаборатории в Украине, боевых комаров и другие выдумки. А теперь те же механизмы работают против россиян. Теперь уже обсуждают их лаборатории и фантазируют о зараженных сусликах с блохами.

Вот вам и закон бумеранга. Все возвращается. Хотя я бы хотел, чтобы этот бумеранг летел не в Иркутск, а по вполне конкретному адресу. Туда, где мавзолей и кремлевская стена с зубцами.

Я помню, как в 2022 году во время работы в ООН в Нью-Йорке ко мне подошли дипломаты из Африки и совершенно серьезно спросили об украинских "боевых комарах". Меня тогда поразило, что даже люди такого уровня могут верить подобным историям. Почему так происходит?

Мы привыкли думать, что чем выше должность занимает человек, тем он умнее и мудрее. Но жизнь постоянно доказывает, что это вовсе не обязательно.

Еще недавно многие воспринимали президента Соединенных Штатов как некий образец ума, демократии и порядочности. Сейчас далеко не все так считают.

Я регулярно сталкиваюсь с тем, что от моего имени рекламируют вымышленные препараты. Мошенники придумывают какие-то волшебные травы или капли, которые якобы лечат все болезни, и пишут, что их разработал Комаровский.

Когда пожилой человек верит такой рекламе и покупает эти капли – это одно. Но когда ко мне подходит чиновник Министерства здравоохранения и спрашивает, действительно ли хороши мои капли, возникают примерно те же чувства, что и у вас после разговора с дипломатами.

Должность не гарантирует критического мышления. А когда информация эмоциональна, громка и соответствует чьим-то ожиданиям, в нее могут поверить даже люди, от которых этого совсем не ожидаешь.

Как война изменила психологическое состояние украинцев

Хочу перейти от темы чумы к психологическому состоянию украинцев. Мы живем уже почти пять лет в условиях полномасштабной войны, люди очень измотаны. Как вы оцениваете наше эмоциональное и психическое состояние и то, как нам вообще удается держаться?

С одной стороны, мы все стали участниками грандиозного эксперимента, которого мировая медицина, психология и история раньше не знали. Мы живем в эпицентре войны, все являемся ее участниками, но в то же время находимся в совершенно жутком информационном потоке.

Никогда в истории мировых войн не было ничего подобного. Раньше человек уходил на фронт, а новости о том, что там происходит, поступали очень редко. Даже во время Второй мировой войны сообщения можно было услышать по радио раз в день.

А сейчас мы узнаем о смертях, потерях и трагедиях каждую минуту. Причем одну и ту же новость получаем много раз из разных источников.

Конечно, такой поток информации не может оставить психику человека невредимой. Мы все очень изменились. Мы перестали понимать, кому можно доверять, а кому нет.

Заголовки эксплуатируют естественную склонность человека интересоваться опасностями. Это эволюционный механизм. Но сейчас он работает против нас.

Если оценивать психологическое состояние людей в Украине, то оно очень плохое. Очень.

Плохая новость продается лучше, чем хорошая. Плохих новостей и без того больше, а постоянное привлечение людей к их просмотру стало способом монетизации СМИ. В результате мы живем в тотальном негативном информационном поле.

И это фактически нас убивает.

К сожалению, я не вижу достаточной государственной политики, направленной на противодействие этой проблеме. Наряду с людьми, принимающими решения в отношении информационного пространства, должны быть специалисты, понимающие, как это влияет на психическое здоровье общества.

Нужно создавать источники позитивной информации, поддерживать их, объяснять людям, как заботиться о себе и близких. Существуют конкретные инструменты: физические нагрузки, волонтерство, ограничение количества новостей, социальное общение.

Просто разговаривать с людьми – это уже может помочь. Особенно когда вы общаетесь глаза в глаза, а не через экран.

Мы с командой постоянно готовим материалы о преодолении стресса, о влиянии кортизола, о том, как помочь ребенку. Но такие темы гораздо сложнее распространять, чем новости, вызывающие страх.

Я мог бы снять видео о чуме и получить дополнительный миллион просмотров. Но я этого не делаю, потому что мне стыдно наживаться на страхе людей. Считаю это неправильным.

И в то же время, когда я предлагаю информацию, которая действительно может помочь, ее распространяют гораздо реже. Это очень печально и тоже многое говорит о нашем нынешнем психологическом состоянии.

Почему стресс настигает во время отдыха

Почему после нескольких дней или даже недель сильного стресса, особенно во время постоянных российских атак, человек вроде бы держится нормально, а потом его резко накрывает? Причем часто это происходит именно тогда, когда наступает относительное затишье. Я замечаю это и на собственном примере, и на примере моей мамы, которой почти 70 лет.

Я могу сейчас долго объяснять, как работает префронтальная кора головного мозга, лимбическая система и как меняется уровень кортизола. Но станет ли людям от этого легче?

В такой реакции есть физиологическое объяснение. Мы некоторое время живем в условиях нарастающего стресса, когда уровень кортизола высок. Затем он меняется, и организм переходит к другой фазе адаптации.

Но сейчас гораздо важнее не рассказывать людям о сложных механизмах, а объяснить, что им делать. Я хочу, чтобы люди знали конкретные способы стабилизации.

Прежде всего нужно двигаться. Это очень важно и для вас, и для вашей мамы. Не сидеть неподвижно, глядя в одну точку.

Когда человек чувствует опасность, организм готовится реагировать на нее. Это древний механизм: нужно бежать или что-то делать. Но мы слышим страшную новость, чувствуем выброс адреналина и при этом продолжаем сидеть со смартфоном.

И такая ситуация повторяется десятки, а то и сотни раз в день. Организм получает сигнал опасности, но физической реакции нет.

Поэтому физическая активность – один из главных способов помочь себе. Гуляйте с детьми, гуляйте с собаками, рубите дрова, копайте окопы, плетите маскировочные сетки. Занимайтесь любой посильной физической работой. Можно ходить в тренажерный зал, это тоже вариант.

Второй важный способ – найти человека, которому сейчас сложнее, чем вам, и помочь ему. Это может звучать странно, но такая помощь действительно может положительно повлиять на эмоциональное состояние.

Например, в вашем доме на десятом этаже живет бабушка, у которой отключили лифт и нет воды. Принесите ей воду. Кому-то нужно помочь с дровами, кому-то вынести мусор, кому-то заправить генератор.

В каждом городе и селе есть люди, нуждающиеся в помощи. И можно найти полезное дело, которое одновременно даст физическую нагрузку.

В-третьих – ограничивайте негативную информацию и больше общайтесь с людьми. Особенно с детьми. Нам нужно непосредственное общение, взгляд в глаза.

Это понятные и доступные инструменты, которые, по моему опыту, работают.

Как не утонуть в новостях во время войны

Сейчас даже социальные сети, куда раньше люди заходили, чтобы отвлечься, переполнены кадрами разрушений и трагедий из Киева, Кременчуга, Прилук и других городов. Насколько цифровой детокс действительно может снизить стресс, если во время войны мы должны постоянно следить за новостями?

Полный цифровой детокс во время войны, на мой взгляд, недопустим. У нас должен быть доступ к информации, потому что она может предупредить об опасности, о движении ракет или дронов, о людях, которым срочно нужна помощь.

Отключаться от этого нельзя. Но нужно понимать разницу между информацией, которая помогает нам действовать, и информацией, которую мы просто бесконечно потребляем.

Например, вы – журналистка, вы должны следить за событиями. Вы подписаны на 200 информационных каналов. И вот произошла трагедия: бомба попала в автобус в Краматорске.

Вы прочитали эту новость 200 раз. И каждый раз чувствуете комок в горле. Но от того, что вы прочитали ее еще раз, ничего не изменится.

Я предлагаю людям читать такую новость три раза, а не 200. Хотя бы так ограничить объем информации.

Создавайте альтернативу. Если подписались на один новостной канал, подпишитесь также на канал о котиках, живописи, кинофильмах или о чем-то, что вам интересно. Пусть в вашем информационном пространстве будет не только война.

У меня есть отдельные материалы о том, как выбраться из этого цифрового ада. Там приведены вполне конкретные рекомендации.

Но советовать людям во время войны просто спрятать телефон я не буду. Это неправильно. А вот отключить половину уведомлений, которые постоянно отвлекают, вполне реально.

Как война повлияет на украинских детей и подростков

Как война скажется на физическом и психологическом здоровье украинцев, особенно детей, которые фактически растут в этих условиях? Они вроде бы адаптируются, многое понимают, но какие последствия могут их ждать в будущем?

Это огромная беда. И я сам убедился, насколько она серьезна.

Возьмем среднестатистического украинского подростка, который сначала пережил пандемию COVID-19, а затем полномасштабную войну. У него значительная часть детства прошла без нормальной социальной жизни.

Я называю это социальной заброшенностью. Наши подростки фактически остались без того количества внимания и поддержки, которое им необходимо.

Мы, взрослые, уделяем им ровно столько внимания, сколько позволяют наши ресурсы. Но проблема в том, что этих ресурсов у нас почти не осталось.

Когда мы создали образовательный курс о подростках, я был потрясен количеством заявок. Оказалось, что огромное количество людей нуждается в информации о том, как сейчас воспитывать детей, как с ними общаться и что делать с возникающими проблемами.

И это еще не все трудности. Нам придется решать, как эти дети будут получать образование, как потом будут устраиваться на работу, как мы будем готовить их к взрослой жизни.

Ведь образование, которое они получают в нынешних условиях, имеет огромные проблемы. И последствия этого придется преодолевать еще долго.

Миллионы украинских семей могут оказаться на грани распада

Но есть еще одна проблема, которую я считаю чрезвычайно серьезной для будущего Украины.

Представим себе семью. Муж ушел на войну. Прошло несколько лет, он вернулся, но за это время изменились и он, и его жена, и вся страна.

Вот тот, кого вы провожали на войну, и вот тот, кто вернулся, – это разные люди. Совершенно разные.

И возникает вопрос: смогут ли они теперь жить вместе?

Знаете ли вы, как разговаривать с этим новым человеком, как его любить, как строить с ним близость, как организовывать обычную семейную жизнь? Нет, не знаете. Этому нужно учиться.

Я очень хочу найти ресурсы, чтобы создать специальные образовательные программы для людей, возвращающихся с войны, и их близких. Пока ресурсов не хватает, но я чувствую, что мы все равно будем этим заниматься.

Это один из самых актуальных вопросов, и я считаю его вызовом для самого существования страны.

Когда меня раньше спрашивали, что такое национальная идея, я отвечал: это счастливая украинская семья. Семья, где одинаково хорошо и маме, и папе, и ребенку. Государство должно работать на украинскую семью.

А после войны именно семья, которая, на мой взгляд, лежит в основе благосостояния страны, окажется под максимальной угрозой.

Сейчас война в определенной степени скрепляет отношения. Люди держатся за своих близких, поддерживают друг друга. Но война, которая закончится, поставит на грань существования или разрушит сотни тысяч, нет, миллионы украинских семей. Миллионы.

И под угрозой окажется будущее страны. Очень многое будет зависеть от того, сможем ли мы помочь людям пройти переходный период между войной и мирной жизнью.

Я знаю огромное количество женщин, которые говорят, что хотят родить ребенка, но только после окончания войны. И таких женщин очень много.

Поэтому я не исключаю, что после войны будет всплеск рождаемости. Но появление ребенка даже в мирное время нередко становится огромным испытанием для отношений. А что будет после всего пережитого, я даже не знаю.

Я вижу очень много вызовов, в частности профессиональных, для себя и своей команды. И понимаю, что после войны работы у нас точно не станет меньше.

Есть ли у наших детей шанс вырасти уже послевоенным поколением? Ведь мы, взрослые, скорее всего, навсегда останемся поколением войны.

Шанс есть. Но нужно понимать, о каких именно детях идет речь.

Те, кто сейчас уже подростки, – это поколение войны. Они точно не станут послевоенным поколением, потому что значительная часть их жизни прошла в условиях войны.

А вот дети, которым на момент прекращения боевых действий будет до пяти лет, еще могут стать настоящим послевоенным поколением.

Но каким будет их будущее, в значительной степени будет зависеть от государственной политики.

Я считаю, что Украине понадобятся выборы уже в новой реальности. И сейчас я говорю не столько о политике, сколько об изменении потребностей общества.

Выбирать лидера страны во время войны и после ее окончания – это совершенно разные задачи.

Во время войны лидер говорит о защите, дронах, военной помощи, убежищах. А руководитель послевоенного государства должен будет говорить о семьях, детях, реабилитации, профессиональном трудоустройстве и возвращении людей к полноценной жизни.

Мне очень важно, чтобы общество начало обсуждать эти вопросы. Причем многое можно делать уже сейчас.

Например, жена военного, находящегося в окопе, должна знать, как с ним правильно разговаривать по телефону, как поддерживать отношения и как реагировать на его состояние. Этому нужно учить.

Для этого можно использовать телевизионные эфиры, информационный марафон, образовательные ресурсы. Нам нужны психологи и другие специалисты, которые будут давать конкретные, понятные рекомендации.

Есть ли уже на вашем канале видео о том, как правильно общаться с военными и готовиться к их возвращению?

Нет, такого видео пока нет. Я все надеюсь, что люди, обладающие соответствующими полномочиями, в конце концов примут решение и привлекут в информационное пространство большое количество психологов и экспертов.

Я детский врач, но с начала полномасштабной войны практически постоянно занимаюсь проблемами взрослых. Мы с командой уже взяли на себя огромный объем работы, в частности связанной с психологическим здоровьем.

Но если никто не начнет системно заниматься этими вопросами, придется готовить и такие материалы.

Мне хочется, чтобы информационный марафон стал источником действительно полезной, прикладной информации для людей.

Например, сейчас мы планируем видео о том, как работодатель может влиять на здоровье человека, вернувшегося с фронта и пришедшего к нему на работу.

Это очень важная тема. От того, как руководитель организует рабочий процесс, насколько будет уделять внимание физической активности сотрудников, медицинским осмотрам и условиям труда, может зависеть здоровье ветеранов.

Нужно думать даже о таких вещах, как контроль качества воздуха в помещениях, наличие тонометра, возможность следить за весом и регулярно проверять состояние здоровья.

Я предполагаю, что после возвращения к гражданской жизни многие люди могут резко набрать вес. У кого-то еда станет одним из немногих доступных источников удовольствия после пережитого на войне.

Поэтому важно заранее понимать возможные риски и готовиться к ним. Причем не только самим военным или их семьям, а всем нам вместе.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.

Полная версия интервью: смотрите видео