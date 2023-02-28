Отметим, что Камышина ждет новая должность в компании. Он по совместному решению с вице-премьером Александром Кубраковым возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

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Кто будет исполнять обязанности руководителя Укрзализныци

Как рассказал член правления "Укрзализныця" Орест Логунов, исполняющим обязанности главы компании будет член правления Евгений Лященко.

Будет исполнять обязанности Евгений Лященко – он мощный, с высокой степенью доверия,

– заявил Логунов.

Также член правления отметил, что Камышин самостоятельно принял свое решение.

"Формальность будет соблюдена", – подчеркнул Логунов.

Что известно о Лященко

С 2012 года Евгений Лященко занимал должность финансового директора "Медиа Группа Украина".

С 1 июля 2014 стал директором холдинга, который был частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова.

Директором холдинга Евгений Лященко работал до 2019 года.



Евгений Лященко / фото "Медиа Группа Украина"

Камышин поблагодарил Зеленского за оценку своей работы

Председатель правления Укрзализныци поблагодарил Владимира Зеленского и вице-премьера Александра Кубракова за высокую оценку работы в должности. Не обошел он вниманием и команду компании.

"Благодарен лучшей в стране "железной команде", железнодорожникам – настоящим железным людям, и всем, с кем пересекались по работе", – подчеркнул Камышин.