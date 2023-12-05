Защитника похоронили 4 декабря. У воина остались жена, родители и бабушка.

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Что известно о Герое Евгении Медунице

Евгений Викторович Медуница родился 23 февраля 1994 года в Прилуках. Учился в гимназии №1, а затем в профессионально-техническом училище. Потом работал разнорабочим в родном городе.

В ряды ВСУ он мобилизовался 21 сентября 2022 года. Боевую подготовку мужчина прошел в Житомире, после чего стал солдатом-стрелком.

Впоследствии он получил ранение на фронте, однако не бросил защиту страны, а продолжил службу на другой должности. Так, несмотря на травму, он стал подсобным рабочим 3-го отделения 1-го взвода заграждений роты разграждения воинской части А4733.

Воин погиб в Луганской области

В конце ноября защитник погиб во время выполнения боевого задания в районе Белогоровки Луганской области. Защитник погиб в результате взрыва вражеского артиллерийского снаряда.

Прилучане провели своего земляка в понедельник 4 декабря. У него остались жена, родители и бабушка.

Война безжалостно забирает лучших. Искренние соболезнования родным и близким Евгения Медуницы. Вечная память и слава Герою!

– написали в прилуцкой газете.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным и близким погибшего Героя.